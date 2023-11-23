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        TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, kadın istihdamını artıran kooperatifçiliğe önem veriyor

        TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, kamu desteğiyle istihdama katkı sunan kooperatiflerin büyük başarı yakaladığını belirterek, özellikle kırsaldaki kadınlar için kooperatiflerin emniyet supabı olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:15
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        TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, kadın istihdamını artıran kooperatifçiliğe önem veriyor
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        TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, kamu desteğiyle istihdama katkı sunan kooperatiflerin büyük başarı yakaladığını belirterek, özellikle kırsaldaki kadınlar için kooperatiflerin emniyet supabı olduğunu bildirdi.

        Atabek, "Kadın Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Kadınların Güçlenmesi" toplantısı için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, fırsat eşitliğine yönelik, Türk Cumhuriyetleri'nde çalışmaların devam etmesi için parlamentolar arası ilişkilerin artarak sürdüğünü söyledi.

        Türkiye-Azerbaycan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonlarının işbirliği protokolü imzalayacağını vurgulayan Atabek, Azerbaycan heyetiyle yakından çalışmalar yapılacağını ifade etti.

        Komisyonlar kurarak çalıştıklarına değinen Atabek, şunları kaydetti:

        "Geçen dönemde kadın istihdam komisyonu kurduk. Kadın istihdamını çok önemsiyoruz, kadının ekonomik olarak güçlenmesini önemli buluyoruz. Özellikle kırsaldaki kadınlar için kooperatiflerin çok ciddi emniyet supabı olduğunu düşünüyoruz. Kadınların ekonomisine çok ciddi katkısı var. Kadın kooperatifi ve kadın girişimciliğiyle alakalı çalışmamız oldu. Kadınlar için iş ve aile uyumu da çok önemli. Bununla alakalı çalışma komisyonumuz oldu. İş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasıyla alakalı çalışmalar. Kız çocuklarının fen, matematik ve teknoloji gibi alanlara yönlendirilmesiyle alakalı alt çalışmamız oldu."

        - "Kooperatiflerin sayısı arttı"

        KEFEK Başkanı Atabek, son yıllarda kooperatifçiliğin çok ciddi artış gösterdiğini, her ilde özellikle kamu destekli kooperatifler kurulduğunu dile getirdi.

        Kamunun desteğinin çok önemli olduğunu anlatan Atabek, Sakarya'da belediyelerin, kaymakamlıkların, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin desteklediği yirmiden fazla kooperatif olduğunu aktardı.

        "Çalışmalarımızda özellikle kırsaldaki kadını güçlendirmek için kooperatifçiliğin önemli olduğunu gördük. Kentli kadın için de çok önemli kooperatifler kuruldu, büyük kooperatif yapıları oluşturuldu" diyen Atabek, kamu desteğiyle bu kooperatiflerin neler başarabildiğini gördüklerini vurguladı.

        Atabek, "Bakanlıklarımızın kadın kooperatiflerine çok ciddi hibe programları, destekleri var. Kadın kooperatiflerini çok yakinen takip ediyoruz, destekliyoruz ve destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

        - AA'nın destekleriyle fotoğraf sergisi açılacak

        Çiğdem Erdoğan Atabek, 5 Aralık'ın, kadına seçme ve seçilme hakkının tanındığı ilk tarih olduğuna değinerek, buna yönelik TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde önemli programlar düzenleyeceklerini belirtti.

        Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar seçilmiş kadın parlamenterleri TBMM'ye davet edeceklerine dikkati çeken Atabek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Filistin'in acısına şahitlik ederken bir taraftan da sesimiz çıktığı, gücümüz yettiği kadar destek olmaya ve dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. 5 Aralık'ta 'Gazze'de Kadın Olmak' temalı fotoğraf sergimiz olacak. Anadolu Ajansı'nın da destekleriyle oradaki arkadaşlarımızın zor şartlarda hayatlarını riske atarak çektiği o kıymetli fotoğrafları bir fotoğraf sergisiyle katılımcılarla paylaşacağız, Filistinli kadınlara destek olmak için."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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