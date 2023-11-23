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        Antalya'da işçi, çalıştığı inşaatta ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir işçi sıvacı olarak çalıştığı inşaatta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:37 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:00
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        Antalya'da işçi, çalıştığı inşaatta ölü bulundu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir işçi sıvacı olarak çalıştığı inşaatta ölü bulundu.

        Üçgen Mahallesi 96 Sokak'taki inşaata gelen çalışanlar, 60 yaşındaki Sabri Çelik'i hareketsiz halde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Çelik'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Çelik'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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