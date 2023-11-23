Alanya'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde kaçak sigara imal edilerek, iş yerinde satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekiplerince ev ve iş yerine yapılan operasyonda, kıyılmış tütünleri makaronlara doldurmaya yarayan 7 otomatik ve manuel sigara doldurma makinesi, 3001 sökülmüş bandrol, 292 bin 600 boş makaron, 57 bin 780 doldurulmuş makaron, 995 sigara sarma kağıdı, 480 kilogram kıyılmış tütün, 163 elektronik sigara likiti ve 617 elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Gözaltına alına şüpheli C.A.C. hakkında yasal işlem başlatıldı.