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        "Doğu Akdeniz 2023 Tatbikatı"nda "Muharip olmayanların tahliyesi harekatı" yapıldı

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı" kapsamında "Muharip olmayanların tahliyesi harekatı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:04 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:11
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        "Doğu Akdeniz 2023 Tatbikatı"nda "Muharip olmayanların tahliyesi harekatı" yapıldı
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        Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı" kapsamında "Muharip olmayanların tahliyesi harekatı" gerçekleştirildi.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8 ülkeden gemi, personel ve gözlemcilerin katıldığı tatbikat, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarında yapıldı.

        Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, katılımcı ve gözlemci ülke temsilcileri ile gazeteciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu gemisinden harekatı izledi.

        Senaryo gereği yaşanan deprem nedeniyle tahliye edilmesi gereken vatandaşların sahilden gemiye alınması planlanan harekat, Oramiral Tatlıoğlu'nun yerini almasının ardından başladı. Senaryo gereği kıyıdaki sivilleri kurtarmak amacıyla amfibi deniz piyade birlikleri ile SAT ve SAS timleri, TCG Anadolu'daki 3 Mekanize Çıkarma Gemisi (LCM) ve 4 Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ve 2 bot ile TCG Anadolu'daki havuz güverteden denize açıldı.

        Bu sırada gemideki diğer amfibi deniz piyade birlikleri askeri helikopterlerle Sarısu Sahili'ne inerek kıyı emniyeti aldı.

        Kıyıya içerisinde zırhlı personel taşıyıcının bulunduğu LCM ve ZAHA'larla ulaşan birlikler, sivil vatandaşları başarıyla alarak TCG Anadolu gemisine ulaştırdı.

        Tatbikat kapsamında ayrıca kıyıda yaralı bulunan bir sivil ile denizaltında sağlık sorunu yaşayan bir personel de helikopterle TCG Anadolu'ya nakledildi.

        Gemiye inen askeri birliklerin Türk ve Azerbaycan bayrakları açmalarının ardından helikopterler, Oramiral Tatlıoğlu'nu selamladı.

        25 Kasım'a kadar devam edecek tatbikata 26 gemi, 4 denizaltı, 3 deniz karakol uçağı, 10 deniz helikopteri, 5 İHA, 3 SAT görev timi, 2 SAS görev timi, 1 KBRN timi, 1 amfibi deniz piyade taburu, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 CH-47 helikopteri ile 3 genel maksat helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 16 görev uçuşu deniz harekatı hava desteği unsuru ile 4 görev uçuşu havadan ihbar ve kontrol uçağı, sahil güvenlik botları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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