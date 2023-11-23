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        Kumluca'da hal sezonu açıldı

        Kumluca toptancı halinde yeni sezon açılışı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:17 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:25
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        Kumluca'da hal sezonu açıldı
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        Kumluca toptancı halinde yeni sezon açılışı gerçekleştirildi

        Açılış törenine MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sivil toplum örgütü temsilcileri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

        Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir ilçede çiftçilerin en büyük sorunlarının başında kışın sel ve su baskınları yazın ise susuzluğun geldiğini, bu sorunların aşılması için devlet olarak gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, Antalya'nın Türkiye'de en çok toptancı haline sahip il olduğunu, bunun da tarımsal üretimde kentin önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

        Antalya tarımının Türkiye'nin yüzde 50'sini karşıladığını hatırlatan Başkan Böcek, "Ekonomik şartlardaki artışlara rağmen bu kadar üretime katkı sağlayan tüm çiftçilerimizi canıgönülden kutluyorum." dedi

        Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da çiftçilere belediye olarak gereken desteği vermeye çalıştıklarını, bunun için sera atıklarından geri dönüşüm ile elde ettikleri organik gübreleri iki yıldır çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçilere ücretsiz olarak dağıttıklarını kaydetti.

        MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun ise kendisinin de bir çiftçi, ziraat mühendisi olarak çiftçilerin sorunlarını çok iyi bildiğini söyledi. Durgun, TBMM'de gerek bakanlık gerekse ilgili komisyonlarda Türk tarımının sorunlarının çözümü ve iyileştirilmesi hususunda gerekli çalışmaları yaptığını ifade etti.

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