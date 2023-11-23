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        Antalya'da çiçek mezatlarında Öğretmenler Günü yoğunluğu

        Türkiye'de kesme çiçek üretiminin önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği Antalya'da, çiçek mezatlarında Öğretmenler Günü hareketliliği yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:32 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:59
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        Antalya'da çiçek mezatlarında Öğretmenler Günü yoğunluğu
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        Türkiye'de kesme çiçek üretiminin önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği Antalya'da, çiçek mezatlarında Öğretmenler Günü hareketliliği yaşandı.

        Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin mezadında, çiçekler, yürüyen bantta sergilenerek satışa sunuldu. En yüksek teklifi veren esnaf, istediği çiçekleri satın aldı.

        Antalya Çiçekçiler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akın, AA muhabirine, kentteki çiçek mezatlarında 15 gündür Öğretmenler Günü dolayısıyla yoğunluk yaşandığını söyledi.

        Akın, Antalya'nın ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de çok sayıda esnafın mezada gelerek çiçek satın aldığını kaydetti.

        Mezatla satılan çiçeklerin, öğretmenlere verilmek üzere çiçekçilerde ambalajlanıp, buketlenerek hazır hale getirileceğini belirten Akın, "Her renkteki çiçeğin bir anlamı var. Beyaz saflığı ve temizliği, kırmızı ise sevgiyi ifade eder. En güzel hediye çiçektir, veren de alan da memnun olur. Yarın tüm öğretmenlerimizin kucağında demet demet çiçeklerle okuldan ayrılmalarını temenni ediyoruz." dedi.

        Öğretmenlerin gününü kutlayan Akın, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve hayatını kaybetmiş tüm öğretmenlere rahmet diledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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