AKRA Gran Fondo'dan elde edilen gelirle alınan 700 bisiklet depremzede çocuklara dağıtıldı Antalya'da düzenlenen AKRA Gran Fondo bisiklet yarışının kayıt gelirleri ve sponsor katkıları ile Malatya'daki depremzede çocuklara 700 bisiklet dağıtıldı.

Antalya'da düzenlenen AKRA Gran Fondo bisiklet yarışının kayıt gelirleri ve sponsor katkıları ile Malatya'daki depremzede çocuklara 700 bisiklet dağıtıldı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan'da Kemer'de 570 bisikletçinin katıldığı AKRA Gran Fondo powered by AG Tohum yarışında elde edilen gelirler ile 700 bisiklet alındı.

Bisikletler Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın destekleriyle kentteki depremzede çocuklara dağıtıldı.

Battalgazi Acıbadem Konteyner Kentinde yapılan dağıtım törenine BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol ile yarış koordinatörü Haluk Özsevim de katıldı.