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        Uluslararası yüzme etkinliği "An-Aqua Swimming Race" yarın Antalya'da yapılacak

        Antalya'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen uluslararası yüzme etkinliği "An-Aqua Swimming Race", yarın gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:09 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:02
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        Uluslararası yüzme etkinliği "An-Aqua Swimming Race" yarın Antalya'da yapılacak
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        Antalya'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen uluslararası yüzme etkinliği "An-Aqua Swimming Race", yarın gerçekleştirilecek.

        Konyaaltı Belediyesinin desteğiyle organize edilen açık deniz yüzme yarışmasında sporcular, Konyaaltı Sahili'nde 1500, 3000 ve 4500 metre etaplarında kulaç atacak. Yarışma kapsamında 500 metrelik gece yarışı etabı da yapılacak. Sporcular, ışıklandırılmış yüzme balonları ile yüzecek.

        Organizasyonda, İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni yüzerek en hızlı geçen Türk kadını, ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı da yer alacak.

        Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaptığı açıklamada, organizasyona 8 ülkeden 400'e yakın sporcunun katılacağını belirterek, vatandaşları renkli ve heyecanlı geçecek yarışları izlemeye davet etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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