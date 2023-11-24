Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde Öğretmenler Günü kutlandı

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde Öğretmenler Günü dolayısıyla "Dünden Bugüne Antalya Olgunlaşma Kıyafet Sergisi" düzenlendi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin'in de katıldığı kutlama programının açılışında konuşan Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, etkinliğin amacının öğretmenlere olan minnet ve saygıyı bir kez daha vurgulamak ve onların değerini anlamak olduğunu belirtti.

Programda, "Dünden Bugüne Antalya Olgunlaşma Kıyafet Sergisi" düzenlendi.

Sergide, enstitünün geçmiş yıllarda düzenlediği defilelerde yer alan unutulmaz kıyafetler sergilendi.

Öğretmenler ve davetliler, sergiyi ilgiyle gezdi.

Program, Türk Sanat Müziği Korosu'nun konseri ile sona erdi.