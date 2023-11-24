Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde Öğretmenler Günü kutlandı
Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde Öğretmenler Günü dolayısıyla "Dünden Bugüne Antalya Olgunlaşma Kıyafet Sergisi" düzenlendi.
Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde Öğretmenler Günü dolayısıyla "Dünden Bugüne Antalya Olgunlaşma Kıyafet Sergisi" düzenlendi.
Antalya Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin'in de katıldığı kutlama programının açılışında konuşan Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, etkinliğin amacının öğretmenlere olan minnet ve saygıyı bir kez daha vurgulamak ve onların değerini anlamak olduğunu belirtti.
Programda, "Dünden Bugüne Antalya Olgunlaşma Kıyafet Sergisi" düzenlendi.
Sergide, enstitünün geçmiş yıllarda düzenlediği defilelerde yer alan unutulmaz kıyafetler sergilendi.
Öğretmenler ve davetliler, sergiyi ilgiyle gezdi.
Program, Türk Sanat Müziği Korosu'nun konseri ile sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.