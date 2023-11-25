Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor'da hedef ligi ilk 6'da bitirmek

        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Trendyol Süper Lig'i ilk 6'da bitirmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:10 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor'da hedef ligi ilk 6'da bitirmek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Trendyol Süper Lig'i ilk 6'da bitirmek istediklerini söyledi.

        Boztepe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünyanın en güzel kentlerinden olan Antalya'nın en önemli değeri Antalyaspor'un marka gücünü artırmak için çalıştıklarını kaydetti.

        Kulüpte bu birlik ve beraberliğin sürmesi ve futbol şansının da yanlarında olmasıyla takımı daha ileriye taşıyacaklarına inandıklarını belirten Boztepe, yarın Çaykur Rizespor ile yapacakları maçın önemini bildiklerini ve amaçlarının 3 puan alarak galibiyet serisini sürdürmek olduğunu ifade etti.

        İyi bir kadroya sahip olduklarına dikkati çeken Boztepe, "Ahlaklı ve güzel oyunculara sahibiz. Hepimiz inanıyoruz. Hayallerimizden bir tanesi Avrupa kupalarında oynamak. İyi bir fikstürümüz var. Bu fikstürden değerli puanlar alacağımıza inanıyorum. Futbol tabii biraz da şans oyunu. Bazen iyi oyun çıkartmanıza rağmen ciddi şanssızlıklar yaşayabiliyorsunuz. Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı iyi oyun çıkardık ancak mağlubiyetle ayrıldık. Buna benzer şanssızlıklar yaşamadığımız sürece sezonu ilk 6'da bitirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        Kaleci Helton ve futbolcuları Saric'in bonservisini almak için çalıştıklarını dile getiren Boztepe, hedefi başarı olan bir kulüp olarak başarılı oyuncularını hızlı bir şekilde satmak gibi niyetlerinin olmadığını aktardı.

        Kaluzinski'ye gelen resmi bir teklif olmadığını kaydeden Boztepe, futbolcuyu kadrolarında tutmayı planladıklarını vurguladı. Boztepe, Buska'nın bonservisini almak için pazarlığa girebileceklerini ancak bununla ilgili henüz teknik bir değerlendirme yapmadıklarını belirtti.

        Ara transfer dönemi için takip ettikleri bazı oyuncular olduğunu anlatan Boztepe, "Bazı bölgelerde ihtiyaçlarımız var. Bunun farkındayız. Üzerinde çalışma yapıyoruz. Sürpriz isimlerin transferleri olacaktır. Bütçemiz belli. Bu doğrultuda çalışmalarımız, araştırmalarımız devam ediyor. Yeni transfer ve var olan ekibimizle başarıya ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        İtalya'da infial yaratan kadın cinayeti: Protestolar artıyor!
        İtalya'da infial yaratan kadın cinayeti: Protestolar artıyor!
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        Kritik uyarı geldi! 64 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kritik uyarı geldi! 64 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!

        Benzer Haberler

        Antalya'da servis otobüsünün üstüne ağaç devrildi 7 kişi yaralandı
        Antalya'da servis otobüsünün üstüne ağaç devrildi 7 kişi yaralandı
        Antalyaspor Başkanı Boztepe: Hayallerimizden biri de Avrupa kupaları
        Antalyaspor Başkanı Boztepe: Hayallerimizden biri de Avrupa kupaları
        MESTDER Başkanı Dr. Yasemin Savaş: Pandemi merdiven altı estetik uygulamala...
        MESTDER Başkanı Dr. Yasemin Savaş: Pandemi merdiven altı estetik uygulamala...
        Antalya'da 5 sağlık kuruluşu HIMSS validasyonu almaya hak kazandı
        Antalya'da 5 sağlık kuruluşu HIMSS validasyonu almaya hak kazandı
        Kemer Kaymakamı Solmaz, 83 yaşındaki emekli öğretmeni ziyaret etti
        Kemer Kaymakamı Solmaz, 83 yaşındaki emekli öğretmeni ziyaret etti
        Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde Öğretmenler Günü kutlandı
        Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde Öğretmenler Günü kutlandı