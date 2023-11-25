İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yönetimi Çalıştayı sona erdi

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde düzenlenen İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yönetimi Çalıştayı, alanında uzman katılımcıların iklim kriziyle bağlantılı sorunların çözüm yollarına ilişkin görüşlerinin yer aldığı taslak raporun hazırlanmasıyla sona erdi.

Orman Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde 23 Kasım'da başlayan ve iklim değişikliği ile mücadelede azaltım, uyum, doğa temelli çözümler, gen kaynakları, karbon yutak kapasitelerinin geliştirilmesi ve artırılması ile karbon ticareti konularının ele alındığı İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yönetimi Çalıştayı tamamlandı.

Akademisyenler ve alanında uzman isimlerin katılımıyla 3 gün süren çalıştayda, perşembe günkü sunumların ardından cuma günü 1'inci çalışma grubunda "İklim Değişikliği ile Mücadelede Yutak Fonksiyonlarının Geliştirilmesi ve Karbon Ticareti", 2'inci çalışma grubunda "İklim Değişikliğinin Orman Ekosistemi Üzerine Olası Etkileri ve Uyum Çalışmaları", 3'üncü çalışma grubunda "İklim Değişikliği Etkilerinin Azaltılması için Doğa Temelli Çözümler, Kurumsal Kapasitenin Artırılması" konularının incelenmesiyle taslak rapor hazırlandı.

Çalışma gruplarında ekosistem hizmetlerinin geliştirilmesi, sera gazı envanterlerinin sürekli iyileştirilerek raporlanması, arazi kullanma ve ormancılık sektörü için karbon sertifikasyonu, ormanların yutak kapasitesinin artırılması, karbon yönetiminde mevzuat, orman ekosistemi hizmetlerini ve biyoçeşitliliği dikkate alan orman yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması, genetik çeşitliğinin korunması ve desteklenmesi, iklim değişikliği odaklı planlama ve yönetim, orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirlerin iklim değişikliği etkileri dikkate alınarak artırılması, iklim krizi sonucu oluşan göç hareketlerinin orman-insan ilişkisi çerçevesinde değerlendirilmesi ve doğa temelli çözümlerin yaygınlaştırılması gibi tematik konularda sektör öncelikleri değerlendirildi.

- Çeşitli başlıklarda 50 öneri sunuldu

Çalışmalar kapsamında hazırlanan taslak raporda, "Ekosistem Hizmetlerinin Geliştirilmesi", "Sera Gazı Envanterinde Sürekli İyileştirme", "Arazi Kullanma ve Ormancılık Sektörü İçin Karbon Sertifikasyon, Kredilendirme ve Piyasa Mekanizması", "Yutak kapasitesinin Artırılması", "Karbon Yönetiminde Mevzuat", "Kapasite Geliştirme ve Farkındalık" ve"AR-GE ve İnovasyon" başlıklarında yaklaşık 50 öneri yer aldı.

Raporda, ekosistem hizmetlerinin geliştirilmesi için başta karbon, biyoçeşitlilik ve su üretimi olmak üzere ekosistem hizmetlerinin idare süresi, işletme amaçları, kriterleri, silvikültürel esasları, optimal kuruluş gibi teknik esaslarının sürekli geliştirilmesi, güncellenmesi ve uygulamaya yansıtılması gerektiği belirtilirken, yutak kapasitesinin artırılması konusunda ise ulusal net sıfır hedefine ulaşılması için yutak kapasitesinin başta orman olmak üzere tüm arazi kategorilerinde artırılması gerektiğine, tarım alanında tarımsal ormancılık, galeri kavakçılığı, sucul ortamlarda karbon depolama ve yapay sulak alanlar, rüzgar perdeleri gibi doğa temelli çözümlerin yaygınlaştırılmasının önemli olduğuna değinildi.

Sera gazı envanterinde sürekli iyileştirme sağlanması amacıyla ulusal sera gazı envanterinde orman kategorisi ve geniş çerçevede arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık sektöründe ölçme, raporlama ve doğrulama süreçlerini güçlendirecek, belirsizlik düzeyini azaltıcı üst seviye hesaplamaların geliştirilmesine karar verildi.

- İklim değişikliği odaklı araştırma müdürlüğü kurulması önerildi

Arazi kullanma ve ormancılık sektörü için karbon sertifikasyon, kredilendirme ve piyasa mekanizması konusunda sektöre özgü bir karbon sertifikasyonu ve kredilendirme mekanizmasının ciddi bir teknik altyapı ve kapasite gerektirdiği aktarılırken, Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere sektörün ilgili paydaşlarına bu konudaki teknik, yasal ve idari çalışmalara destek verme ve teknik toplantılara devam etme tavsiyesinde bulunuldu.

Raporda, kapasite geliştirmek ve farkındalık yaratmak için Orman Genel Müdürlüğü ve sektörün tüm paydaşlarının iklim değişikliği ve özellikle karbon yönetimi konusunda teknik kapasitesinin artırılması ve farkındalık faaliyetlerine hız vererek devam etmesi ve bu kapsamda kurumsal karbon ayak izini azaltmayı taahhüt etmesinin kurumsal imaj açısından yararlı olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu. Ayrıca iklim değişikliği odaklı bir araştırma müdürlüğü kurulması da öneriler arasında yer aldı.

AR-GE ve inovasyon konusunda sektör genelinde yapay zeka, dijital ve hassas ormancılık, uzaktan algılama gibi teknolojileri yutak alanı artırma ve izlemeye ve mümkünse diğer ülkelere ihraç etmeye yönelik faaliyetlere verilen desteğin artırılması, ayrıca iklim değişikliğinin ekosistemlere etkileri ve ileriye yönelik karbon stok ve azaltım projeksiyonlarına dair projelerin de önceliklendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Paris İklim Anlaşması'na 2021'de taraf olan Türkiye'nin, iklim değişikliği hedeflerine ulaşmak üzere yoğun çaba sarf ettiğine değinilen raporda, Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere akademi, iş dünyası ve sivil toplum dahil tüm paydaşlarla görüş alışverişinde bulunulması amacıyla toplantıların devam edeceği de belirtildi.

Taslak çalıştay raporunun nihai hali ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.