Estetik mağduriyetlerinin büyük bölümü kaçak ürün ve mekan kaynaklı HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yasemin Savaş, estetik mağdurları için oluşturdukları ihbar hattına gelen şikayetlerin yüzde 90'ının ruhsatsız yer ve sahte ürün kaynaklı olduğunu söyledi.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yasemin Savaş, estetik mağdurları için oluşturdukları ihbar hattına gelen şikayetlerin yüzde 90'ının ruhsatsız yer ve sahte ürün kaynaklı olduğunu söyledi.

Antalya'da düzenlenen 6. Medikal Ulusal Estetik ve Kurslar Kongresi'ne katılan Savaş, AA muhabirine, son günlerde güzellik merkezlerinin sayısının arttığını ve dolgu, botoks gibi işlemlerin hemen hemen her yerde yapılmaya başlandığını anlattı.

Dernek olarak "merdiven altı merkezler"e karşı mücadele yürüttüklerini dile getiren Savaş, güzellik merkezleriyle ilgili belli bir standartların getirilmesi ve sık sık denetimlerin yapılması gerektiğini kaydetti.

- "Merdiven altı" algısı değişti

Hizmet almak isteyenlerin de merdiven altı merkezlere, ürünlere karşı daha dikkatli olmalarını öneren Savaş, şunları söyledi:

"Merdiven altı dediğimizde karanlık köşeler, kötü ortamlar akla geliyor, artık böyle değil. Çok şık mekanlar, inanılmaz bütçelerle dekore edilmiş yerler ama Sağlık Bakanlığı ruhsatı yok. Tıbbi olan her işlem sadece Sağlık Bakanlığından ruhsatlı olan muayenehane, poliklinik ve hastanelerde yapılır."

İnsanların gittikleri mekanları, ürünleri iyi incelemeleri gerektiğinin altını çizen Savaş, aldıkları ürünlerin, doktorlarının iş ve işlemlerini takip eden Kayıt Tescil Sistemi kayıtlarına bakabileceklerini, hatta derneğin bilgilendirme sayfalarından da bilgi alabileceklerini ifade etti.

İnsanların bilmedikleri ürünlerden uzak durmalarını tavsiye eden Savaş, "Bir kazak alırken üretildiği malzemeye bakıyoruz, bütün bilgilerini okuyoruz. Yüzünüze yapılacak, cilt altınıza yapılacak bir ürünü de kontrol etmelisiniz. Geri dönüşümsüz, çok ciddi sağlık hasarları hatta belki can kayıpları olabilecek bir durum." diye konuştu.

- İhbar hattına gelen şikayetlerin yüzde 90'ı kaçak ürün ve mekan

Merdiven altı işlemlere ilişkin dernek olarak 2018'de bir ihbar hattı oluşturduklarını anlatan Savaş, hatta çok ciddi şikayetler geldiğini bildirdi.

Telafisi mümkün olmayan hasarlarla karşılaştıklarını aktaran Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şikayetlerin yüzde 90'ı kaçak ürün, sahte ürün, ruhsatsız yerler ve de doktor olmayan kişilerce yapılan işlemler hakkında. Çok küçük bir kısmı ruhsatlı, bu da yanlış anlaşılmalardan kaynaklı olabiliyor. Tıpta zaten doktor bu uygulamayı yaptıysa bunu kendisi yönetebiliyor. Bu da çok küçük bir oran. Bununla ilgili doktora gerekli yönlendirmeyi yaptığımızda sorun çözülüyor. Ama diğer konuda ciddi sıkıntılar yaşanıyor."

İhbar hattına gelen şikayetlerde insanlara mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Savaş, Sağlık Bakanlığı ile de işbirliği içinde olduklarını ve ihbar hattına gelen bilgileri yetkililerle paylaştıklarını bildirdi.

Savaş, ruhsatsız çalışan yerlerin ve ürünlerin "0543 266 63 78" numaralı WhatsApp ihbar hattına bildirilmesini istedi.