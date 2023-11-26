Bölgesel Amatör Ligi Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Kumluca Belediyespor, ligin yedinci haftasında kendi sahasında karşılaştığı grup lideri Yatağanspor'a 2-0 mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Kumluca Belediyespor, ligin yedinci haftasında kendi sahasında karşılaştığı grup lideri Yatağanspor'a 2-0 mağlup oldu.

Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Metehan Erkin, Ufuk Tatlıcan ve Mehmet Ayberk hakem üçlüsü yönetti. Konuk Yatağanspor'un vuruşuyla başlayan karşılaşmanın ilk 30 dakikasında her iki takımda kontrollü bir oyun sergiledi.

Maçın 39. dakikasında gelişen bir atakta ceza alanına yapılan ortada topu iyi takip eden Yatağanspor'dan Osmaan Ersöz, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarısı bu skorla sona eren karşılaşmanın ikinci yarısına ev sahibi Kumluca Belediyespor, ilk yarıya göre daha atak bir futbol ortaya koyarak başladı.

Rakip kaleye gerçekleştirdiği ataklardan bir türlü istediği golü bulamayan Kumluca Belediyespor, zaman zaman kendi kalesinde de gol tehlikesi yaşadı. Maçın 90. dakikasında gelişen bir kontra atakta topu iyi takip eden Yatağanspor'dan Osman Ersöz, kalecinin öne çıktığını görerek aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 2-0 geçiren golü kaydetti.

Maçta başka gol olmayınca, konuk Yatağanspor maçtan 3 puan alarak gruptaki liderliğini sürdürdü.