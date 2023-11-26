Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Turgut Doman, Samet Çiçek, Murat Temel
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Dk. 45 Erdoğan Yeşilyurt), Saric, Erdal Rakip, Jehezkel, Safuri, Larsson, Buksa
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Mithat Pala, Benhur Keser, Olawoyin, Zeqiri, Minchev
Sarı kartlar: Dk. 24 Olawoyin, Dk. 30 Shelvey (Çaykur Rizespor)
ANTALYA
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