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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:52 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:52
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Turgut Doman, Samet Çiçek, Murat Temel

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Dk. 45 Erdoğan Yeşilyurt), Saric, Erdal Rakip, Jehezkel, Safuri, Larsson, Buksa

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Mithat Pala, Benhur Keser, Olawoyin, Zeqiri, Minchev

        Sarı kartlar: Dk. 24 Olawoyin, Dk. 30 Shelvey (Çaykur Rizespor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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