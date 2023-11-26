Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Bitexen Antalyaspor'da teknik sorumlu Joao Carlos Valado Tralhao, üç puana yakın tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Bitexen Antalyaspor'da teknik sorumlu Joao Carlos Valado Tralhao, üç puana yakın tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Tralhao, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün zor bir maçı daha geride bıraktıklarını belirtti.

Mücadelenin ilk yarısı rakibe üstünlük sağlayamadıklarını anlatan Tralhao, "İkinci yarıda kendimiz gibi oynadık, rakibimize de bunu kabul ettirdik. İkinci yarı gol pozisyonları bulduk, oynadık. Üç puana yakın olan taraf bizdik. Bir puandan da şikayetçi olacak değiliz. Ligde her takım her takımı yenebiliyor. Galibiyete yakın olan tarafken fırsatları değerlendiremedik." diye konuştu.

Tralhao, ligin 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacakları maçtan üç puan kazanmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.