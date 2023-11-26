Antalya Büyükşehir Belediyesi yağış ve fırtınada 963 ihbara müdahale etti Antalya Büyükşehir Belediyesinin, kentte iki gündür etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle 963 ihbara 2 bin 132 personelle 326 araç ve iş makinesiyle müdahale ettiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, kentte iki gündür etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle 963 ihbara 2 bin 132 personelle 326 araç ve iş makinesiyle müdahale ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "turuncu" kodla yapılan uyarının ardından Antalya'da ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçtiği, Büyükşehir Belediyesinin "Afet Durum Raporu" hazırladığı belirtildi.

Yoğunluğu merkez ilçeler olmak üzere 19 ilçeden gelen ihbarların anında değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgili birimlerine ulaşan toplam 963 ihbara, 2 bin 132 personel, 326 araç ve iş makineleriyle müdahale edildi. Mazgalların açık tutulması, kanalların temizlenmesi, buna bağlı pompa sistemlerinin çalışır vaziyette tutulması, mesken iş yerleri ve kanallarda su tahliyesi, mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesi, devrilen ve risk oluşturan ağaçlara müdahale edilmesi gibi birçok çalışma ekipler tarafından aksatılmadan yürütüldü. Ayrıca AFAD İl Müdürlüğü ve ilgili diğer kurum kuruluşlarla koordineli olarak çalışmalar devam etmektedir."

Herhangi bir can kaybı ihbarı alınmadığı aktarılan açıklamada, şiddetli rüzgarın devam ettiği, ekiplerin sahada iyileştirme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, kent için yapılan "turuncu" kod uyarısının sürdüğü hatırlatılarak, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bunuldu.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy ve ilgili daire başkanlarının, Kaleiçi Yat Limanı'nı ziyaret ederek tekne sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.