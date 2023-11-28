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        Antalya'da uzman çavuş evinde ölü bulundu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde uzman çavuş evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:06 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:06
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        Antalya'da uzman çavuş evinde ölü bulundu
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde uzman çavuş evinde ölü bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Gökhan Kam'ı (43) Kültür Mahallesi 3008 Sokak'taki yaşadığı apartman dairesinde yerde hareketsiz gören ev arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler Kam'ın hayatını kaybettiğin belirledi.

        İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Kam'da venöz yetmezlik (toplardamarda geriye kaçırma) olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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