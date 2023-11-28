Brezilyalı model Maria Brechane ve Nursena Say Antalya'da podyuma çıkacak Antalya'da gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show'da, Brezilya Güzeli Maria Brechane ve Türkiye Güzeli Nursena Say podyumda yürüyecek.

Antalya'da gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show'da, Brezilya Güzeli Maria Brechane ve Türkiye Güzeli Nursena Say podyumda yürüyecek.

Dosso Dossi Fashion Show organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13-18 Aralık'ta Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Convention Center'da gerçekleştirilecek organizasyon bu kez tescilli güzelleri bir araya getirecek.

Etkinlik kapsamında 15 Aralık'ta düzenlenecek büyük defilenin baş mankeni Victorias Secret'in ünlü yüzlerinden Norveçli model Frida Aasen olacak.

İki bin özel davetlinin izleyeceği defilede, podyumda yürüyecek 70 manken arasında 2023 Brezilya Güzeli Maria Brechane ve 2022 Türkiye Güzeli Nursena Say'da yer alacak.

Brechane ve Say, Türk tekstil ürünlerinin 2024 ilkbahar-yaz kreasyonlarının sergileneceği defilede dörder kıyafet giyecek.