Antalya'da kasım ayında sörf Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sporcu sörf yaptı.

Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sporcu sörf yaptı.

Hava sıcaklığının en yüksek 18, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü ilçede, dalga boyu 2 metreyi buldu.

Alanya'da denizin dalgalı olmasını fırsat bilen, aralarında ilçede yaşayan yabancıların da olduğu bir grup sörfçü, sabah saatlerinde Keykubat Plajı'na geldi.

Burada yaklaşık 6 saat vakit geçiren sörfçüler, dalgalı denizin keyfini çıkardı.