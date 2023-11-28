13. Antalya Kitap Fuarı devam ediyor Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen, 263 yazar ve 204 yayınevinin katıldığı "Antalya Kitap Fuarı" devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen, 263 yazar ve 204 yayınevinin katıldığı "Antalya Kitap Fuarı" devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını birlikte yazıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen fuar Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kitapseverleri 263 yazar ve 204 yayıneviyle buluşturan fuara okuyucular ilgi gösteriyor.

Özellikle öğrencilerin ziyaret ettiği fuar alanında, imza günleri ve yazar programları da devam ediyor.

Fuarda, Şansene Camız, Tolga Uluaydın, Hasan Kıyafet, Güner Dinçaslan, Gönül Çakır, Fikret Eroğlu ve Anooshirvan Miandji gibi yazarlar okuyucularla buluştu.

Fuar, 3 Aralık Pazar gününe kadar 10.00-20.00 arasında ziyaret edilebilecek.