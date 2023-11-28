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        Antalya'da kaybolan kadından 4 gündür haber alınamıyor

        Antalya'nın Serik ilçesinde ailesinin 4 gündür haber alamadıklarını bildirdiği 50 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 13:24 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:24
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        Antalya'da kaybolan kadından 4 gündür haber alınamıyor
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        Antalya'nın Serik ilçesinde ailesinin 4 gündür haber alamadıklarını bildirdiği 50 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

        Deniztepesi Mahallesi'ndeki evine cumartesiden bu yana dönmeyen Hülya Ülkü için ailesinin kayıp müracaatında bulunması üzerine polis ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Ülkü'nün son olarak Eminceler Mahallesi'nde görüldüğü tespit edildi.

        Ekiplerin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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