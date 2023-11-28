Antalya'daki festivalde 5 ton hamsi dağıtıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen festivale katılanlara hamsi ikram edildi.

Alanya Karadenizliler Derneğince (ALKARDER) İskele Şelale Meydanı'nda Hamsi Festivali düzenlendi.

Yağda ve mangalda pişirilen 5 ton hamsinin ekmek arası ikramından almak isteyenler, uzun kuyruk oluşturdu. İlçedeki yerleşik yabancılar da kuyruğa girip ekmek arası hamsi lezzetini tattı.

Festivale katılanlardan Şadi Yavaşoğlu, etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür ederek, "40 yıldır Alanya'da yaşıyorum. Ekmek arası balığın tadı süper. Karadeniz'e gitmiş gibi oldum." dedi.

Ekmek arası balık ikramında bulunan Mustafa Mazman ise şenliğin unutulmaz olmasını istediklerini belirterek, "2 gündür yoğun çalıştık. Hamsiyi tadanlar da memnun kaldı." ifadelerini kullandı.

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