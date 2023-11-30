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        Antalyaspor, yarın Hatayspor'a konuk olacak

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:04 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:04
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        Antalyaspor, yarın Hatayspor'a konuk olacak
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

        Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek.

        Antalyaspor ligde 13 maçta topladığı 19 puanla 7. sırada, Hatayspor ise 17 puanla 10. sırada bulunuyor.

        Hazırlıklarını bugünkü çalışmayla tamamlayacak kırmızı-beyazlılar, Mersin'e üç puan için gidecek.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

        Bitexen Antalyaspor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlık geçiren Ömer Toprak ile Güray Vural'ın Hatayspor karşısında oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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