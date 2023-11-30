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        Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da başladı

        Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:40 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:54
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        Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da başladı
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        Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

        Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya ve Natiaonal Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya 25 ülkeden 232 profesyonel ve amatör golfçü katıldı. Turnuvada, sporcular 54 çukurda mücadele ediyor.

        Turnuvada birinciliği elde eden profesyonel sporcuya 5 bin avro verilirken toplamda 97 bin avro ödül dağıtılacak.

        Turnuva 3 Aralık'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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