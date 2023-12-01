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        Antalya'da hafriyat altında kalan kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü

        Antalya'da hafriyat altında kalan kedi, belediye ekiplerince kalp masajı uygulanarak hayata döndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 21:11 Güncelleme: 01.12.2023 - 21:21
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        Antalya'da hafriyat altında kalan kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü
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        Antalya'da hafriyat altında kalan kedi, belediye ekiplerince kalp masajı uygulanarak hayata döndürüldü.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 25-26 Kasım'daki şiddetli fırtınada hasar gören Kaleiçi Yat Limanı'nda onarım çalışmaları devam ediyor.

        Belediye ekipleri, limanda öncelikle emniyet şeridi çitlerini ve teknelerin iskeledeki bağlama noktalarını onarıyor.

        Çalışmalar sırasında hafriyat altında sıkışan kedi, ekipler tarafından kurtarıldı. Belediye personeli, kediyi sıkıştığı yerden çıkardıktan sonra kalp masajı uygulayıp hayata döndürdü.

        Hayvanın, sağlık kontrolü tamamlandıktan sonra barınağa teslim edileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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