Antalya'da hafriyat altında kalan kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü
Antalya'da hafriyat altında kalan kedi, belediye ekiplerince kalp masajı uygulanarak hayata döndürüldü.
Antalya'da hafriyat altında kalan kedi, belediye ekiplerince kalp masajı uygulanarak hayata döndürüldü.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 25-26 Kasım'daki şiddetli fırtınada hasar gören Kaleiçi Yat Limanı'nda onarım çalışmaları devam ediyor.
Belediye ekipleri, limanda öncelikle emniyet şeridi çitlerini ve teknelerin iskeledeki bağlama noktalarını onarıyor.
Çalışmalar sırasında hafriyat altında sıkışan kedi, ekipler tarafından kurtarıldı. Belediye personeli, kediyi sıkıştığı yerden çıkardıktan sonra kalp masajı uygulayıp hayata döndürdü.
Hayvanın, sağlık kontrolü tamamlandıktan sonra barınağa teslim edileceği bildirildi.
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