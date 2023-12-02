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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 14:29 Güncelleme: 02.12.2023 - 14:29
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:AlanyaOba Stadı

        Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta

        Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Novais, Richard, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Sisto, Cordova

        TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Muric, Cicaldau, Moreno, Çikalleshi

        Goller: Dk. 28 Cordova, Dk. 39 Novais (Penaltı) (Corendon Alanyaspor), Dk. 32 Cicaldau (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 38 Soner Dikmen (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+2 Novais (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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