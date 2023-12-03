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        CHP Genel Başkanı Özel, Antalya'da engellilerle bir araya geldi:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerin, sosyal belediyeciliğin olmazsa olmaz bir parçası olarak engelli dostu belediyecilik anlayışı içinde hizmet ettiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:04
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        CHP Genel Başkanı Özel, Antalya'da engellilerle bir araya geldi:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerin, sosyal belediyeciliğin olmazsa olmaz bir parçası olarak engelli dostu belediyecilik anlayışı içinde hizmet ettiklerini belirtti.

        Partisinin TBMM Grubu 28. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için Antalya'da bulunan Özel, eşi Didem Özel ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

        Özel, burada yaptığı konuşmada, sadece bir gün değil, 365 gün boyunca engelli bireylerle el ele, yürek yüreğe birlikte yürüdüklerini söyledi.

        Engellileri sadece bir gün hatırlamanın doğru olmadığını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

        "CHP'li belediyeler, sosyal belediyeciliğin olmazsa olmaz bir parçası olarak engelli dostu belediyecilik anlayışı içerisindedirler. Tüm alanları, tüm hizmetleri, tüm etki ettikleri her yeri engelli dostu bir şekilde tasarlamak, bu konuda üzerlerine düşeni tam olarak yapmak ve aktif bir şekilde bu konuda çaba sarf etmek durumundadırlar. Bu konuda belediye başkanlarımızla, belediyelerimizle övünüyoruz, bunu da yakından denetliyoruz."

        Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in de engelli bireylere yönelik örnek çalışmalar yaptığını anlatan Özel, belediye tarafından açılan Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin başarılı bir şekilde eğitim aldığını aktardı.

        - Aday olmak istemeyen başkanı, aday ilan etti

        Ülkede yaklaşık 4 ay sonra bir yerel seçim yapılacağını hatırlatan Özel, aday olmak isteyenlerin kendisiyle görüşmek istediğini ve adaylık başvurusunda bulunduğunu ifade etti.

        Sözen'in ise aday olmak istemediğini, görevi bırakmak istediğini bildirdiğini anımsatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ben kendisini ikna etmeye çalışırken işitme engelli kardeşlerimin mesajları vardı, işaret diliyle bana dedi ki, 'Şükrü başkan giderse biz kaybederiz'. Engelli kardeşlerim, başkanı kaybetmek istemiyorlar. Manavgat'ta bir başka aday yok. Manavgat, başkanı kaybetmek istemiyor. Parti meclisinden geçmeyen hiçbir kararı duyurmadım. Ama adaylık başvuruları sona eriyor ve başka bir aday yok. Manavgat kendinden razı, çalışanlar kendinden razı, konuşamayanlar işaret diliyle 'bizi bırakmasın' diyorlar."

        Sözen'in yarın parti meclisinde adaylığını onaylamak için davetlilerden alkış isteyen Özel, "Başkanım, genel başkanlığımın ilk adaylık ilanını kabul buyurunuz." dedi.

        Şükrü Sözen'i kürsüye davet eden Özel, Sözen'in elini kaldırarak adaylığını ilan ettiğini belirtti.

        Özel, programda engelli bireylerle ve aileleriyle fotoğraf çektirdi ve bir engelli çocuğa CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın milletvekili rozetini taktı.

        Özgür Özel ve beraberindekiler, program sonrası milletvekilleriyle toplantı için Manavgat ilçesindeki otele geçti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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