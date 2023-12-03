Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Mert Can Erdem yönetimindeki motosiklet, Belek-Serik kara yolunda aynı yönde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

Kazada Erdem ve motosiklette bulunan arkadaşı yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan Erdem, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erdem'in cenazesinin memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Kaza yerinden kaçan kamyonet sürücünün ise polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.