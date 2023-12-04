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        "Culinary Forum 2023" gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturdu

        Gastronomi sektörünü eğitim odaklı vizyoner paylaşımlarla güçlendirmek amacıyla bu yıl ikincisi organize edilen "Culinary Forum 2023", Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:05 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:05
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        "Culinary Forum 2023" gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturdu
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        Gastronomi sektörünü eğitim odaklı vizyoner paylaşımlarla güçlendirmek amacıyla bu yıl ikincisi organize edilen "Culinary Forum 2023", Antalya'da başladı.

        Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen forum, yeni nesil gastronomi profesyonelleriyle sektörün öncüleri arasında bir köprü kurmayı amaçlıyor.

        Bu yılki teması "Connection" olarak belirlenen foruma, 89 konuşmacı, 60'ın üstünde üniversite, 100'ü aşkın akademisyen ve gastronomi eğitimi alan öğrenciler katılıyor.

        İki gün sürecek forumdaki 19 oturumda öğrenciler, şefler, akademisyenler, yatırımcılar, profesyoneller ve araştırmacılar bir araya gelerek gastronomi dünyasını her yönüyle ele alacak.

        Culinary Forum Organizatörü Murat Aslan, forumun açılışında yaptığı konuşmada, forumun ikincisini sektörle ve öğrencilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Forum projesinin 4 yıl önce ortaya çıktığını anlatan Aslan, "Bugün hayallerini gerçekleştirmiş bir ekiple, destekçilerimizle bu sahnede olmak çok büyük bir gurur. Geçtiğimiz yıl 66 üniversite, 83 akademisyen, 17 panel ve 85 konuşmacıyla forumu tamamlamıştık. Geçen yıl 5 bin 486 kişiyi ağırladık. Bunların 3 bini gastronomi öğrencisiydi. Yüzde 60'ı öğrenci ve akademisyen, yüzde 40'ı şef ve sektör profesyoneliydi. Bu yılki yoğunluğa bakarsak 5 bin kayıt görünüyor. Forumu daha yüksek rakamlarla tamamlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

        Aslan, forumun hayata geçmesine destek veren paydaşlara teşekkür etti.

        Forumun öncelikli amacının gençlere katkı sağlamak olduğunu dile getiren Aslan, "Gençlere ilham vermeyi amaçlıyoruz. Genç nesli, gastronomi sektörünü her yönden masaya yatıracak dev bir kadroyla buluşturduğumuz için mutluyuz. Sektör temsilcilerinin tecrübelerini aktaracağı bu platformda hepimizin gayesi gençlere bir nebze de olsa dokunabilmek. Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir çatı altında olmak bir gurur." ifadelerini kullandı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ise organizasyonun Antalya'da yapılmasından memnun olduklarını söyledi.

        Antalya'nın dünyanın en çok misafir ağırlayan 10 kentinden biri olduğunu belirten Gürbüz, kentin gastronomi alanında da dünyanın merkezlerinden biri haline gelmesi adına çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından forum, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın konuşmacı olarak yer aldığı "Destinasyon Değerinin Artması Amacına Yönelik Markalaşma Stratejileri" konulu oturumla devam etti.

        Forum, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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