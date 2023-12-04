Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Kitap Fuarı, 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı

        Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nı, 1 milyon 11 bin 176 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:12 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Kitap Fuarı, 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nı, 1 milyon 11 bin 176 kişi ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde 24 Kasım-3 Aralık'ta gerçekleştirilen fuar, 263 yazar ve 204 yayınevini, kitapseverlerle buluşturdu.

        Ahmet Ümit, Yılmaz Özdil, Mustafa Balbay, Celal Şengör, Saygı Öztürk, İlker Başbuğ, Engin Alan, Feyza Altun, Fatih Tuncay, İrfan Değirmenci, Ayşe Kulin, Cihat Yaycı, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Menteş, Müfit Can Saçıntı, İsmail Hakkı Aydın, Esra Karagülle, Murat Ağırel, Tuna Tüner gibi yazarların okuyucularıyla buluştuğu fuar, 1 milyon 11 bin 176 kişiyi ağırladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fuara gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirtti.

        Fuarın her geçen yıl büyüme kaydettiğini vurgulayan Böcek, "13 yıl önce Konyaaltı'nda birkaç çadırla başlayıp bugünlere gelmek onur ve gurur verici. Aradan geçen 13 yıl içerisinde, fuarımız büyüyerek ülkemizin ve kentimizin en önemli kültürel etkinlikleri içerisinde ilk sıralarda yerini aldı." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        4 gündür kayıp Damla'nın denizde cansız bedeni bulundu (2)
        4 gündür kayıp Damla'nın denizde cansız bedeni bulundu (2)
        "Culinary Forum 2023" gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturdu
        "Culinary Forum 2023" gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturdu
        Antalya'da kayıp olarak aranan genç kızın denizde cesedi bulundu
        Antalya'da kayıp olarak aranan genç kızın denizde cesedi bulundu
        4 gündür kayıp Damla'nın denizde cansız bedeni bulundu
        4 gündür kayıp Damla'nın denizde cansız bedeni bulundu
        Dereden kaçak kum ve çakıl raporu; 9 mahallenin tarımsal sulama sistemi boz...
        Dereden kaçak kum ve çakıl raporu; 9 mahallenin tarımsal sulama sistemi boz...
        Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'ndan "sahneye çıkın, alkışlanan olun...
        Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'ndan "sahneye çıkın, alkışlanan olun...