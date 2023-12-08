Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Coğrafi tescilli yemeklerin yer aldığı "Antalya Lokantası" açıldı

        Muratpaşa Belediyesinin, kadın kooperatiflerince hazırlanan coğrafi tescilli yemeklerin bulunduğu "Antalya Lokantası"nı hizmete açtığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:12 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Coğrafi tescilli yemeklerin yer aldığı "Antalya Lokantası" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muratpaşa Belediyesinin, kadın kooperatiflerince hazırlanan coğrafi tescilli yemeklerin bulunduğu "Antalya Lokantası"nı hizmete açtığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda yeni bütçe içi işletmesi "Antalya Lokantası"nın hizmete girdiği belirtildi.

        Açıklamada, kadın kooperatiflerince hazırlanan menüde, kentin coğrafi tescilli lezzetleri olan piyaz, koşma simidiyle servis edilen paça çorbası, Alanya'nın hülüklü çorbası ve kabak tatlısının da bulunduğu kaydedildi.

        Menüsünde meze, ana yemekler ve atıştırmalıkların da bulunduğu lokantada ev yapımı mantı, erişte gibi yöresel kooperatif ürünlerinin de seçenek olarak sunulduğu aktarılan açıklamada, her gün 09.00-24.00 saatlerinde açık olan işletmenin, kahvaltıdan akşam yemeğine uygun fiyatlarla hizmet verdiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş

        Benzer Haberler

        Antalya'da çocuklar yeni açılan kütüphanede eğlenerek öğreniyor
        Antalya'da çocuklar yeni açılan kütüphanede eğlenerek öğreniyor
        Antalya'da kuvvetli yağış; evlerin bahçeleri ile seraları su bastı
        Antalya'da kuvvetli yağış; evlerin bahçeleri ile seraları su bastı
        Antalya Serik'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Antalya Serik'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Güreş sahalarının yenilmez devesi "Arslanbey"e özel bakım ve beslenme progr...
        Güreş sahalarının yenilmez devesi "Arslanbey"e özel bakım ve beslenme progr...
        Farklı hastalıkları olan öğretmen ile öğrencisine takılan "beyin pili" umut...
        Farklı hastalıkları olan öğretmen ile öğrencisine takılan "beyin pili" umut...
        Özel hastaneler ülkeye 4 milyar dolar sağlık girdisi sağlıyor
        Özel hastaneler ülkeye 4 milyar dolar sağlık girdisi sağlıyor