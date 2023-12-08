Alanya'da firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda hakkında "fuhşa teşvik ve aracılık etmek", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "kasten yaralama" suçlarından 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
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