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        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:34
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        Alanya'da firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda hakkında "fuhşa teşvik ve aracılık etmek", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "kasten yaralama" suçlarından 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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