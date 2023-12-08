Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Antalya'da polis ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak farklı noktalarda "şok uygulamalar" yaptı.

497 kişinin ve 124 aracın denetlendiği uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Ayrıca denetimlerde bir miktar uyuşturucu madde ile para ele geçirildi.