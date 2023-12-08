Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 zanlı, cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 zanlı, cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Samsun, Adana ve Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası ile aramaları bulunan kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.
Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 8'i serbest bırakıldı.
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