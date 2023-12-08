Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Antalya'da polis ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kasım ayı içerisinde çalışmalar yaptı.

Denetimlerde, 167 tabanca, 38 tüfek, 1385 fişek, 40 kesici alet, 6 çalıntı motosiklet, 1 milyon 500 bin para, 12 bisiklet, 3 televizyon, 8 cep telefonu, 1 bilgisayar, 62 bin değerinde gıda ile giyim maddesi, 162 metre bakır kablo, 10 kilogram uyuşturucu madde, 24 bin uyuşturucu hap ve 13 bin 400 kullanımlık A4 uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Asayiş uygulamalarında ve olaylarında toplamda 874 kişi tutuklandı, uyuşturucu madde ticareti yapan 17 kişi ile uyuşturucu madde kullanıcısı 142 kişi yakalandı.