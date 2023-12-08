Antalya'da sahte zeytinyağı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte zeytinyağı üreten 4 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte zeytinyağı üreten 4 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Avni Tolunay ve Gündoğdu mahallelerindeki 2 depoda, sahte ve taklit zeytinyağının bilindik bir markayla satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yerlerine düzenlenen operasyonda, 1700 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Yağdan alınan numuneler, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğüne gönderildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, gıda deposu olarak da kullanılan bu iş yerlerine, hijyen eksikliği ve yetersizliği nedeniyle 18 bin lira idari ceza uygulandı. Depolarda ruhsatsız faaliyet yürütüldüğü gerekçesiyle işlem de başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.