Alanya'da denize düşen otomobildeki 2 genç öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin denize düşmesi sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

İlçenin Okurcalar Mahallesi'ndeki iskelede, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, iddiaya göre hareket etmek için manevra yaparken denize düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı dalgıçlar, araçtaki B.Ç. (24) ile Y.Z'nin (22) cesetlerini sudan çıkardı.

Otomobil ise vinç yardımıyla kıyıya çıkartıldı.