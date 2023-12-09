Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya Kütüphanesi'nin açılışında konuştu: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'yı daha da modern bir turizm ve kültür kenti yapma konusundaki çabaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'yı daha da modern bir turizm ve kültür kenti yapma konusundaki çabaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

Ersoy, Kepez Belediyesince yaptırılan Antalya Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Antalya'nın hem tabiat güzellikleri hem de kadim tarihiyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Tabiat güzellikleri, turizm ve tarihiyle oluşturduğu sinerjinin kenti çok özel bir konuma taşıdığını belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Antalya denilince sadece deniz, kum ve güneşin akla gelmesine ilişkin kabul geçmişte kaldı. Bakanlığımız, bu anlayışı değiştirme noktasında Antalya'nın tarihi ve kültürel varlıklarının öne çıkartılması, görünür ve ulaşılır kılınması, muhtelif kesintisiz restorasyon ve kazılarla bu birikimin daha da zenginleştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak da turizm ve kültür, birbirini besleyen iki ana eksen haline gelmektedir. Turizm kültüre, kültür turizme sürekli enerjisini aktarmaktadır. Antalya'yı daha da modern bir turizm ve kültür kenti yapma konusundaki çabalarımız hız kesmeden devam edecektir."

- "Kütüphane aynı anda 2 bin 500 kişiye hizmet verecek"

Bakan Ersoy, kültürel gelişmişlikte kütüphanelerin rolünün tartışılmaz bir gerçek olduğunu vurgulayarak, tarihte adeta "kütüphane şehri" olarak tanınan İskenderiye, Bağdat, Kahire ve İstanbul gibi pek çok örneğin olduğunu anlattı.

AK Parti iktidarlarında ilk günden itibaren kültür politikalarının içerisinde kütüphanelere çok özel bir önem verildiğini, verilmeye de devam ettiğini aktaran Ersoy, "Bilgi üretimine katkı sağlayıcı, çeşitlendirme temelli, yenilikçi süreçlerle ilerleyen kütüphanecilik anlayışımızı her geçen gün daha da geliştirmekteyiz. İçerik ve sayısal birikimi güçlü, fiziki yapıları gelişmiş kütüphaneler bir uçtan bir uca ülkemizin şehirlerini, ilçelerini süslüyor. Bulundukları bölgeye, bölge insanına değer katıyor." dedi.

Resmi açılışını yaptıkları Antalya Kütüphanesi'nin 9 bin metrekare alanda, giriş dahil 5 kattan oluştuğunu ifade eden Ersoy, kütüphanenin aynı anda 2 bin 500 kişiye hizmet verebildiğini dile getirdi.

Ersoy, ziyaretçilerin kütüphane koleksiyonunda güncel basılı kaynakların yanı sıra elektronik veri tabanıyla nadir eserlere erişim imkanı da bulabildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Burada, genel kütüphanenin yanı sıra 6 da tematik kütüphane yer almaktadır. Bunlar dini eserler, güzel sanatlar, nadir eserler, çocuk, gençlik ve araştırma kütüphaneleridir. Bir milyon kitap kapasitesi, 10 kilometrelik raf uzunluğu ve kataloğundaki kayıtlı 400 bin kitap ile Antalya Kütüphanesi Türkiye'nin sayılı kütüphaneleri arasında ön sıralarda yer almaktadır. Bildiğiniz gibi, bu yıl 'Cumhuriyet'imizin 100'üncü Yılında 100 Kütüphane' projemizi hayata geçirdik. Yıl biterken hedefimize ulaşmaya çok az kaldı. Hepimiz için çok önemli bir tarihte gerçekleşen bu projeyle Türk kütüphaneciliğine büyük bir katkı sağlanmıştır.

Sayın Belediye Başkanına özellikle burada örnek bir hizmet gerçekleştirdiği için teşekkür etmek istiyorum. Niye özellikle teşekkür etmek istiyorum? Her fırsatta dile getirdiğim bir cümle var. 'Siyaset sınırlı kaynaklarla, sınırsız talebi karşılama sanatıdır' diyorum. 'Kaynak yok' diyerek, bahanelere sığınmak yerine Sayın Başkan, Kepez'de Antalya'nın en büyük kütüphanesini gerçekleştirdiler."

- "Kütüphaneler birer sosyal ev haline geldi"

Antalya Valisi Hulusi Şahin de eskiden kütüphanelerin dönem ödevlerinin yapıldığı, ansiklopedilerden bilgilerin bulunmaya çalışıldığı yerler olduğunu söyledi.

Artık bilgiye bir tuşla cep telefonundan ulaşılabildiğine dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"O zaman kütüphaneler ne oldu? Kütüphaneler fonksiyon değiştirdi. Artık kütüphaneler birer sosyal ev haline geldi. Çünkü dijital dünya insanlara bireysel bir hayatı dayatıyor. Çocuk ve gençlerimiz çok daha fazla kendi başlarınalar. Telefonlarıyla, bilgisayarlarıyla çok fazla uğraşıyorlar. Sosyal hayata dahil olmaları, mensubu oldukları toplumun, ailenin, milletin bir parçası olma hususu, gerekli kodları almaları çok daha zorlaştı. Artık kütüphaneleri sosyal yaşam merkezi olarak görmeniz lazım. Buralarda çocuklarımız kitap okuyacaklar, kitapla ilgili söyleşecekler, ders çalışacaklar. Ayrıca arkadaş edinecekler, burada buluşacaklar, burada görüşecekler."

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise 2009'da göreve başladığında 350 bin nüfuslu ilçede kütüphane bulunmadığını belirterek, bugün nüfusu 700 binler seviyesine gelen Kepez'de 22 kütüphane olduğunu ifade etti.

Antalya Kütüphanesi'nin, Akdeniz Bölgesi'nin en büyük kütüphanesi olduğunun altını çizen Tütüncü, "Bu topraklar antik çağlardan beri dünyanın en büyük kütüphanelerine sahip topraklar. Antik dünyada üç tane büyük kütüphane var ve bu üç büyük kütüphanenin ikisi Anadolu topraklarındaydı. Dolayısıyla bu topraklar bilgiye, bilime, kültüre, sanata yabancı ve uzak değil. Bu topraklarda bunların hepsinin mayalarını görüyoruz, köklerini görüyoruz. O zaman şimdi biz yepyeni bir geleceğe kanatlanmak için maziden, tarihten aldığımız o değerleri geleceğe taşıma konusunda büyük bir gayretin, büyük bir kararlılığın içerisinde olmamız lazım." diye konuştu.