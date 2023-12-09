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        "Rotahane Projesi" ile Antalya'ya gelen heyet Kaleiçi'ni gezdi

        Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen Rotahane Projesi kapsamında Antalya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve beraberindeki sanatçı ve basın heyeti, tarihi Kaleiçi'ni gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 16:02 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:02
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        "Rotahane Projesi" ile Antalya'ya gelen heyet Kaleiçi'ni gezdi
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        Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen Rotahane Projesi kapsamında Antalya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve beraberindeki sanatçı ve basın heyeti, tarihi Kaleiçi'ni gezdi.

        "Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz" sloganıyla kentlerin tanıtımı amacıyla gerçekleşen gezi programının Antalya ayağına sanatçılar Sinan Akçıl, Özgür Özgülgün ve basın ekibi katıldı.

        Heyet, Hadrian Kapısı, Şehzade Korkut Camisi, Kaleiçi evleri ve Yivli Minare'yi gezdi.

        Rotahane kurucusu olan Ersoy, gerçekleştirdikleri gezi programı kapsamında Antalya'yı en iyi şekilde tanımak ve tanıtmak istediklerini belirtti.

        Gezi programındaki 63'üncü şehir olan Antalya'yı gezdiklerini söyleyen Ersoy, "Antalya'nın güzelliklerini, doğasını, kültürünü, medeniyetlerini tüm her şeyiyle, her yönüyle biraz daha fazla tanıtalım diye bu şehre geldik. Sonraki durağımız Sinop olacak. Gezimizi Anıtkabir'de, Ankara'da tamamlayacağız. 18 şehrimiz kaldı. İç turizmimizde bir farkındalık yaratmak için çalışıyoruz." dedi.

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