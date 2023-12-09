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        Alanya'da düzenlenen 13. Uluslararası Yeni Yıl Pazarı başladı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, 13. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı'nı kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 20:58 Güncelleme: 09.12.2023 - 21:33
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        Alanya'da düzenlenen 13. Uluslararası Yeni Yıl Pazarı başladı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, 13. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı'nı kurdu.

        Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisince, belediye binasının yanında gerçekleştirilen etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren farklı ülkelerden dernekler, kültürlerine özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyaları sergileyip satışa sundu.

        Pazarda müzik dinletisi ve gösteriler yapıldı. Yerli ve yabancılar, ışıklandırılan 14 metrelik Noel ağacının önünde fotoğraf çektirdi.

        Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yabancı derneklerin kurduğu stantlardan elde edilen gelirin engellilere bağışlanacağını söyledi.

        Pazarın ilgi gördüğünü belirten Karaoğlu, "Dünyada herkes savaş halinde ancak Alanya'da 127 farklı milletten insanlar güven içerisinde yaşıyor. Bu Alanya modeli dünyaya örnek bir model." dedi.

        Alanya Kazakistan Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Aygül Davutbayeva ise fuarda farklı kültürlerden insanların birlikte güzel zaman geçirdiğini dile getirdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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