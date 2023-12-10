23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali başladı

Antalya'da bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Selda Bağcan ve Fahir Atakoğlu'nun konseriyle başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival programı Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Muhittin Böcek, burada yaptığı konuşmada, festivali sanatseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Festivalin bu yıl da dünyaca ünlü piyanist ve müzisyenleri ağırlayacağını belirten Böcek, "Festivalimizle müziğin birleştirici ve iyileştirici gücü şehrimizi saracak. Müziğin kalbi bir kez daha güzel Antalya'mızda atacak. Kentimizin tüm güzelliklerinin yanı sıra kültür ve sanatta da öncü olması, uluslararası alanda gücünü her geçen gün arttırması bizim en büyük mutluluğumuzdur." diye konuştu.

Festivalin açılışında, besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu ile Türk halk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan sahne aldı.

Sahnede sanatçılara, Fakhraddin Kerimov yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Konserde Selda Bağcan, "Ah Yalan Dünya", "Neredesin Sen", "Magusa Limanı", "Uğurlar Olsun", "Minnet Eylemem", "Öyle Bir Yerdeyim", "Anne Ben Geldim" gibi sevilen eserleri seslendirdi.

Sahnede, "Demirkırat", "Sarızeybek", "Lal" ve "İstanbul" gibi eserlerini dinleyicilerle buluşturan Fahir Atakoğlu ise "Çanakkale Savaşı" ve "Zübeyde Hanım Cepheler" adlı yeni bestelerini de sanatseverler için söyledi.

23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 11 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde besteci ve piyanist Anjelika Akbar'ın konseriyle devam edecek.