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        Antalya'da elektrikli battaniyeden çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir evde elektrikli battaniyeden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 14:15 Güncelleme: 10.12.2023 - 14:15
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        Antalya'da elektrikli battaniyeden çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir evde elektrikli battaniyeden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kızılsaray Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın birinci katından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Adrese gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        İtfaiye ekipleri yangının elektrikli battaniyeden çıktığını tespit etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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