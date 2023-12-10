Antalya'da elektrikli battaniyeden çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir evde elektrikli battaniyeden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kızılsaray Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın birinci katından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri yangının elektrikli battaniyeden çıktığını tespit etti.

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