Serik'te evin garajına giren araç, otomobil ile tekneye çarptı

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkarak bir evin garajına giren ve balıkçı teknesiyle araca zarar veren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 34 LIK 16 plakalı otomobil, Karadağı Mahallesi'ndeki bir evin garajına girerek içerideki otomobile ve balıkçı teknesine çarptı.

Kazada araç içinde sıkışan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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