ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:TurgutÖzal

Hakemler: Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Murat Zafer, Sabri Gündüz

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 11, Bone 37, Günesh Denise Karaoğlan, Özge Kavurmacıoğlu 5, Lucet 5, Henderson 21, Helin Boybeyi, Arzu Asiye Özdemir 4

BOTAŞ: Natasha 8, Lindsay 15, Taya 18, Manolya Kurtulmuş 8, Lyndra 22, Nihal Güngör Yıldırım 2, Ronahi Zilan Kıran 2, Saliha Mandıracı 3, Buket Ünal

1. Periyot: 15-24

Devre: 44-43

3. Periyot: 60-59

ANTALYA

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