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        Antalya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Antalya'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 18:33 Güncelleme: 10.12.2023 - 18:33
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        Antalya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Antalya'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

        Antalya Kudüs Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Aydın Kanza Parkı önünde toplandı.

        Gazze'de çekilen fotoğraflar, pankart ve dövizler taşıyan grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar "Zulme karşı omuz omuza", "Antalya'dan Aksa'ya direnişe bin selam" ve "Katil İsrail" sloganları atarak yürüdü.

        Yürüyüşe "Bebek katili İsrail" yazılı dövizle öncülük eden kadınlar, Gazze'de öldürülen bebekleri sembolize eden kefenlenmiş bebek kundaklarını taşıdı.

        Antalya Kudüs Platformu Başkanı Hakan Ülgen, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana korkunç bir soykırım yaşandığını ve 17 binden fazla kişinin şehit edildiğini söyledi.

        Ülgen, 10 Aralık'ın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen "Dünya İnsan Hakları Günü" olduğunu hatırlatarak, "Bir millet BM'nin gözünün önünde yok edilirken insan hakları açıklamaları yapacaklar. Gazze'nin üzerine ölüm yağıyor. Sığınılacak hiçbir yer kalmadı. Ortada savaş suçu işleyen bir katil sürüsü var ve kimsenin sesi çıkmıyor. Gazze yok oluyor. Gazze ölüyor. Gazze'de ölen sadece masum siviller değil, Gazze'de insanlık ölüyor." ifadelerini kullandı.

        Zulüm bitene kadar meydanları doldurmaya devam edeceklerini vurgulayan Ülgen, mazlumlara dua, zalimlere lanet edeceklerini dile getirdi.

        Gerçekleri insanlara anlatmaya devam edeceklerini belirten Ülgen, şunları söyledi:

        "İsrail'i destekleyen firmaları boykot etmeyi sürdüreceğiz. 'Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur' diyerek yavrularının cesetlerini poşetlerde, bisiklet sepetlerinde, at arabalarında taşıyanlardan, masum çocuklardan, yaşlılardan ve kundaktaki bebeklerden yana duracağız. Bütün dünya insanlık sınavından sınıfta kalsa da bizler hakkı haykırmaya, hakkı tutup ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. Ey katliama yeşil ışık yakanlar, soykırıma göz yumanlar, tarih hepinizi yargılayacak. Tarihte kara ve kanlı bir leke olarak kalacaksınız. Adınız soykırımla anılacak."

        Basın açıklamasının ardından dua edildi, grup daha sonra dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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