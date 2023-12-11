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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 198 şüpheli yakalandı

        Antalya'da haklarında yakalama kararı bulunan 198 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 14:16 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:16
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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 198 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da haklarında yakalama kararı bulunan 198 kişi gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik 218 polisin katılımıyla çalışma gerçekleştirildi.

        Çalışmada, il merkezi ve ilçelerde çeşitli suçlardan aranan 198 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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