Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 198 şüpheli yakalandı

Antalya'da haklarında yakalama kararı bulunan 198 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik 218 polisin katılımıyla çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmada, il merkezi ve ilçelerde çeşitli suçlardan aranan 198 kişi yakalandı.

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