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        Anjelika Akbar, Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde müzikseverlerle buluştu

        Bu yıl 23'ncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, besteci, piyanist ve yazar Anjelika Akbar sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 22:34 Güncelleme: 11.12.2023 - 22:34
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        Anjelika Akbar, Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde müzikseverlerle buluştu
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        Bu yıl 23'ncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, besteci, piyanist ve yazar Anjelika Akbar sahne aldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen piyano festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Festival kapsamında Akbar, Atatürk Kültür Merkezi'nde yeni müzik albümü "Ahenk 432"nin gala konseri ile müzikseverlerle buluştu.

        Akbar, izleyenlerin beğenisini kazandı.

        23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 22 Aralık'ta Gülsin Onay, Erkin Onay'ın konuk olacağı konserle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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