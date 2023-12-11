Anjelika Akbar, Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde müzikseverlerle buluştu

Bu yıl 23'ncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, besteci, piyanist ve yazar Anjelika Akbar sahne aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen piyano festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında Akbar, Atatürk Kültür Merkezi'nde yeni müzik albümü "Ahenk 432"nin gala konseri ile müzikseverlerle buluştu.

Akbar, izleyenlerin beğenisini kazandı.

23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 22 Aralık'ta Gülsin Onay, Erkin Onay'ın konuk olacağı konserle sona erecek.

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