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        Genç ASKON Antalya'da üyelerinin 1 milyar liralık ticaret hacmini büyütmeyi hedefliyor

        Genç ASKON Antalya Şube Başkanı Mustafa Ersöz, Antalya'da derneğin gençlik yapılanmasında kayıtlı üyelerinin 1 milyar liralık ticaret hacmini büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 09:23 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:23
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        Genç ASKON Antalya'da üyelerinin 1 milyar liralık ticaret hacmini büyütmeyi hedefliyor
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        Genç ASKON Antalya Şube Başkanı Mustafa Ersöz, Antalya'da derneğin gençlik yapılanmasında kayıtlı üyelerinin 1 milyar liralık ticaret hacmini büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON)'un gençlik yapılanması Genç ASKON Antalya Şube Başkanı Mustafa Ersöz ve Yönetim Kurulu Üyesi Esma Çelik, Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Başkan Ersöz, Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'a bilgiler verdi.

        Ziyarette, ASKON'un çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ersöz, Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer aldıklarını kaydetti. Ülke ekonomisine ve istihdama Genç ASKON olarak ciddi katkı sağladıklarını ifade eden Ersöz, "Kamu yararına çalışıyoruz. Teknolojik ürünlere yatırımla ülke ekonomisinin büyümesi için çabalıyoruz. İnsanlığın müreffeh bir seviyeye ulaşması için gayret gösteriyoruz." dedi.

        Ersöz, ticarette ahlak ilkeleri gözeterek azim ve kararlılıkla çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Genç ASKON Antalya ailesi olarak her geçen gün büyüyoruz. Şuan 70 üyemiz var ve iş insalarımız 200 kişiye istihdam sağlıyor. Derneğimiz, kendi firmalarını kurmuş ve ciddi anlamda bir ticaret hacmine oluşturmuş üyelerden oluşuyor. Üyelerimizin birçoğu ihrcaat yapmakta. Başta gıda, kozmetik, pil ve sarma perde olmak üzere Kanada, İşveç, Amerika, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin pazarlarına ihracat yapan arkadaşlarımız var. Antalya'da 1 milyar liralık ticaret hacmine sahibiz. Bu rakamı büyütmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        İş dünyasının nitelikli personel sıkıntısı çektiğine dikkat çeken Ersöz, üniversite ve liselerle yaptıkları işbirliğinde nitelikli personel kazandırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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