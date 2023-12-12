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        Antalya'da "Geçmişten Günümüze Anadolu Coğrafyasında Ormancılık Çalıştayı" sürüyor

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeşil vatanının selameti için ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini belirterek, çalıştaylarla bilgiyi taze tutarak, politikaları yönlendirici perspektifler ortaya koyacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:53 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:53
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        Antalya'da "Geçmişten Günümüze Anadolu Coğrafyasında Ormancılık Çalıştayı" sürüyor
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeşil vatanının selameti için ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini belirterek, çalıştaylarla bilgiyi taze tutarak, politikaları yönlendirici perspektifler ortaya koyacaklarını söyledi.

        Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde dün başlayan, "Geçmişten Günümüze Anadolu Coğrafyasında Ormancılık Çalıştayı"na video mesaj gönderdi.

        Videoda, ormana, ağaca ve yeşile değer verenleri selamlayan ve çalıştayın yeşil vatan için hayırlara vesile olmasını temenni eden Yumaklı, Anadolu coğrafyasının, konumu ve barındırdığı kaynaklarla tarihin her döneminde cazibe merkezi olduğunu belirtti.

        Pek çok seyyahın Anadolu'yu "meşe denizi" olarak tanımladığını hatırlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Evliya Çelebi, Seyahatname'sinde, Van'daki bir sincabın daldan dala atlayarak İskenderun Körfezi'ne kadar gittiğinden bahseder. Bugün gururla görüntülerini paylaştığımız Anadolu parsı, çizgili sırtlan gibi belgesellerde görmeye alıştığımız türler, bir zamanlar bu topraklarda bolca bulunmaktaydı. Hatta Asya fili ve Asya aslanı bile bu topraklarda yaşamaktaydı. Bunların yanı sıra bugün bile yaklaşık 12 bin bitki türüne ev sahipliği yapan Anadolu'da, bu türlerin neredeyse 3 bin 500'ü endemiktir. Bu zenginliğimizi, çam, ladin, sedir, kayın, göknar, meşe gibi onlarca cins ve türleri ile pekiştiriyoruz."

        Yumaklı, ormanları koruyarak, yeni ormanlar yetiştirmek için her yıl milyonlarca fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti.

        Coğrafyanın orman yangınları açısından riskli bir konumda bulunduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Ormanlarımızın büyük kısmı yangına hassas alanlar içerisinde yer alıyor. Buna uygun olarak, ayrıca değişen şartları göz önüne alarak, kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Uzman personellerimiz gerekli etüdleri yaparak yanan alanların yöreye uygun türlerle ağaçlandırmalarını yapıyorlar. Bu çalışmalarımızın temelinde tecrübe, bilimsel ve teknik birikim yatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Bu konuda hassasiyetle çalışma yürüten ve bir karış dahi orman alanını atıl bırakmayan Orman Teşkilatını tebrik eden Yumaklı, mesajını şöyle tamamladı:

        "Yeşil vatanımızın selameti için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Bu tür çalıştaylarla bilgileri taze tutarak, politikalarımızı yönlendirici perspektifler ortaya koyacağız. Bugünkü çalıştayda ormancılıkta sorun haline gelmiş konulara doğru cevapları bulacağız. Bulduğumuz cevaplar, doğru iletişim stratejisiyle kamuoyunu doğru bilgilendirici nitelikte ve bizleri yönlendirici perspektifte olacaktır. Çalıştay süresince ve sonrasında vereceğiniz katkılara şimdiden teşekkür ediyorum."

        Alanında uzman isimlerin ve akademisyenlerin katıldığı çalıştay, 13 Aralık'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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