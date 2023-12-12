Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        GÜNCELLEME - Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 65 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde uyuşturucuya yönelik operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 21:44 Güncelleme: 12.12.2023 - 21:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 65 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kepez ilçesinde uyuşturucuya yönelik operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Kepez'deki çok sayıda mahallede eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Trafik şube müdürlüklerine bağlı 46 ekip, 250 personel, 3 özel harekat unsuru, 5 motorize tim, 3 trafik ekibi ve 3 narkotik madde arama köpeğinin katıldığı operasyonda, belirlenen 23 adrese baskın yapıldı.

        Havadan da kontrol ve denetimlerin sağlandığı operasyonda ekipler, 2 kilogram 500 gram uyuşturucu, 93 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid A4 maddesi ve 300 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Uyuşturucu ticareti yapan ya da kullanan 65 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 2 bin 250 kişi ve 175 araç incelendi, 16 araç sürücüsüne de çeşitli nedenlerle ceza kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        NYT: ABD ve Ukrayna, Rusya'ya karşı yeni bir strateji arıyor
        NYT: ABD ve Ukrayna, Rusya'ya karşı yeni bir strateji arıyor
        Faruk Koca istifa etti!
        Faruk Koca istifa etti!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsanın engeli ne?
        Borsanın engeli ne?
        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        ABD ile İsrail arasında neler oluyor?
        ABD ile İsrail arasında neler oluyor?
        Anne baba vahşetine ağırlaştırılmış müebbet cezası
        Anne baba vahşetine ağırlaştırılmış müebbet cezası
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"

        Benzer Haberler

        Yılbaşından sonra e-ticarette kargo iade ücretini tüketici ödeyecek (2)
        Yılbaşından sonra e-ticarette kargo iade ücretini tüketici ödeyecek (2)
        Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası Antalya'da başladı
        Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası Antalya'da başladı
        Antalya'da eş zamanlı narkotik operasyonu başlatıldı
        Antalya'da eş zamanlı narkotik operasyonu başlatıldı
        Antalya'da EKİPDER ve ATİP arasında işbirliği protokolü imzalandı
        Antalya'da EKİPDER ve ATİP arasında işbirliği protokolü imzalandı
        Antalya'da annesini öldüren sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı belirl...
        Antalya'da annesini öldüren sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı belirl...
        Uyuşturucu baskını yapılan evde güvenlik kameralı önlem
        Uyuşturucu baskını yapılan evde güvenlik kameralı önlem